Der National Broad Consumer Price Index (breiter, nationaler Verbraucherpreisindex, IPCA) misst die Inflation der Preise von Einzelhandelsprodukten und -dienstleistungen im Verhältnis zum Konsum der privaten Haushalte, deren Einkommen zwischen 1 und 40 Mindestlöhnen schwankt, unabhängig von der Einkommensquelle. Der Index soll 90% der Familien in städtischen Gebieten abdecken, die in das nationale System der Verbraucherindizes (SNIPC) aufgenommen wurden.

Die SNIPC sammelt die Daten in 11 städtischen Gebieten, nämlich den Metropolen Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, dem Föderalbezirk und Goiânia.

Im Allgemeinen umfasst die IPCA-Methodik folgende Bereiche: Zusammensetzung der allgemeinen Preisstruktur; Abgrenzung der Registrierungsgrundlagen von Produkten und Orten; Preisgestaltung und Berechnungsmethode.

Die Preise werden aus den Registern der Informanten und Produkte nach den spezifischen Erhebungsmethoden ermittelt. Um die Informanten zu registrieren, werden je nach Art der verschiedenen gesuchten Waren zwei Verfahren angewendet:

Das Hauptverfahren ist eine Umfrage unter Informanten über die Purchase Locations Search - PLC.

Die zweite Zeile ist für besondere Unterpositionen vorgesehen, bei denen die SPS-Methodik nicht angewendet werden kann (z.B. Mietwerte für Wohnungen, Hausangestellte, Eigentumswohnungen, Versorgungsunternehmen, Steuern usw.).

Die Berechnungsmethode wird in erster Linie durch das arithmetische Mittel der in verschiedenen Handelsbetrieben erhobenen Preise für jedes im laufenden Monat untersuchte Produkt durchgeführt, und der Durchschnittspreis wird mit dem Ergebnis des Vormonats verglichen. Anschließend wird der Index der Unterpositionen durch Anwendung eines einfachen geometrischen Mittels berechnet, um die Ergebnisse der zu den Unterpositionen gehörenden Produkte zu aggregieren. Schließlich wird für alle höheren Ebenen des Aggregatsatzes die Laspeyres-Formel verwendet.

Die jährliche IPCA wird monatlich vom IBGE Automatic Recovery System - SIDRA offiziell veröffentlicht. Das Wachstum dieses Index kann als positiv für den brasilianischen Real angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: