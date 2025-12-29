KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Brasilien, Monatsmitte-Verbraucherpreisindex (VPI) y/y (Brazil Mid-Month Consumer Price Index (CPI) y/y)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Institut für Geografie und Statistik (IBGE) von Brasilien (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Sektor:
Preise
Niedrig 4.41% 4.64%
4.50%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der National Broad Consumer Price Index (breiter, nationaler Verbraucherpreisindex, IPCA) misst die Inflation der Preise von Einzelhandelsprodukten und -dienstleistungen im Verhältnis zum Konsum der privaten Haushalte, deren Einkommen zwischen 1 und 40 Mindestlöhnen schwankt, unabhängig von der Einkommensquelle. Der Index soll 90% der Familien in städtischen Gebieten abdecken, die in das nationale System der Verbraucherindizes (SNIPC) aufgenommen wurden.

Der Unterschied zwischen IPCA-15 und dem National Broad Consumer Price Index (IPCA) liegt nur in dem Zeitraum, den die Erhebung umfasst, in der Regel vom 16. des Vormonats bis zum 15. des Berichtsmonats. Die SNIPC sammelt die Daten in 11 städtischen Gebieten, nämlich den Metropolen Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, dem Föderalbezirk und Goiânia.

Im Allgemeinen umfasst die IPCA-Methodik folgende Bereiche: Zusammensetzung der allgemeinen Preisstruktur; Abgrenzung der Registrierungsgrundlagen von Produkten und Orten; Preisgestaltung und Berechnungsmethode.

Die Preise werden aus den Registern der Informanten und Produkte nach den spezifischen Erhebungsmethoden ermittelt. Um die Informanten zu registrieren, werden je nach Art der verschiedenen gesuchten Waren zwei Verfahren angewendet:

Das Hauptverfahren ist eine Umfrage unter Informanten über die Purchase Locations Search - PLC.

Die zweite Zeile ist für besondere Unterpositionen vorgesehen, bei denen die Methodik der SPS nicht angewendet werden kann (z.B. Mietwerte für Wohnungen, Hausangestellte, Eigentumswohnungen, Versorgungsunternehmen, Steuern usw.).

Die Berechnungsmethode wird in erster Linie durch das arithmetische Mittel der in verschiedenen Handelsbetrieben erhobenen Preise für jedes im laufenden Monat untersuchte Produkt durchgeführt und der Durchschnittspreis mit dem Ergebnis des Vormonats verglichen. Anschließend wird der Index der Unterpositionen durch Anwendung eines einfachen geometrischen Mittels berechnet, um die Ergebnisse der zu den Unterpositionen gehörenden Produkte zu aggregieren. Schließlich wird für alle höheren Ebenen des Aggregatsatzes die Laspeyres-Formel verwendet.

Der jahresbezogene IPCA-15 wird monatlich vom IBGE Automatic Recovery System - SIDRA offiziell freigegeben. Das Wachstum dieses Index kann als positiv für den brasilianischen Real angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Brasilien, Monatsmitte-Verbraucherpreisindex (VPI) y/y (Brazil Mid-Month Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
4.41%
4.64%
4.50%
Nov 2025
4.50%
5.10%
4.94%
Okt 2025
4.94%
5.35%
5.32%
Sep 2025
5.32%
4.54%
4.95%
Aug 2025
4.95%
5.73%
5.30%
Jul 2025
5.30%
5.29%
5.27%
Jun 2025
5.27%
5.42%
5.40%
Mai 2025
5.40%
5.87%
5.49%
Apr 2025
5.49%
4.78%
5.26%
Mär 2025
5.26%
5.70%
4.96%
Feb 2025
4.96%
4.06%
4.50%
Jan 2025
4.50%
4.25%
4.71%
Dez 2024
4.71%
4.41%
4.77%
Nov 2024
4.77%
4.08%
4.47%
Okt 2024
4.47%
4.11%
4.12%
Sep 2024
4.12%
4.15%
4.35%
Aug 2024
4.35%
4.20%
4.45%
Jul 2024
4.45%
4.04%
4.06%
Jun 2024
4.06%
3.65%
3.70%
Mai 2024
3.70%
3.27%
3.77%
Apr 2024
3.77%
4.74%
4.14%
Mär 2024
4.14%
5.06%
4.49%
Feb 2024
4.49%
4.86%
4.47%
Jan 2024
4.47%
5.15%
4.72%
Dez 2023
4.72%
3.99%
4.84%
Nov 2023
4.84%
5.15%
5.05%
Okt 2023
5.05%
5.93%
5.00%
Sep 2023
5.00%
4.83%
4.24%
Aug 2023
4.24%
3.08%
3.19%
Jul 2023
3.19%
3.40%
3.40%
Jun 2023
3.40%
3.49%
4.07%
Mai 2023
4.07%
3.20%
4.16%
Apr 2023
4.16%
4.47%
5.36%
Mär 2023
5.36%
4.93%
5.63%
Feb 2023
5.63%
5.32%
5.87%
Jan 2023
5.87%
5.66%
5.90%
Dez 2022
5.90%
6.14%
6.17%
Nov 2022
6.17%
6.27%
6.85%
Okt 2022
6.85%
7.02%
7.96%
Sep 2022
7.96%
8.66%
9.60%
Aug 2022
9.60%
10.61%
11.39%
Jul 2022
11.39%
11.53%
12.04%
Jun 2022
12.04%
12.42%
12.20%
Mai 2022
12.20%
13.07%
12.03%
Apr 2022
12.03%
9.90%
10.79%
Mär 2022
10.79%
11.56%
10.76%
Feb 2022
10.76%
9.91%
10.20%
Jan 2022
10.20%
9.80%
10.42%
Dez 2021
10.42%
11.60%
10.73%
Nov 2021
10.73%
10.19%
10.34%
123
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen