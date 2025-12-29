Darlehensgeschäfte beziehen sich auf Investitionsdarlehen oder die Finanzierung von Kundenkäufen durch Finanzinstitute. Kreditgeschäfte haben Zinssätze und Gebühren, die nach der Kreditart richten. Die Finanzinstitute stellen diese Kredite den Kunden nach ihren eigenen Regeln zur Verfügung. Die wichtigsten Kreditgeschäfte sind Kredite an Privatpersonen, Firmenkredite, Kontokorrentkredite, Gehaltskredite, verschiedene Kredite, revolvierende Kreditkarten und andere Kredite.

Das Nationale Finanzsystem (SFN) ist die Gesamtheit der Unternehmen und Institutionen, die die Finanzintermediation durchführen, d.h. die Vermittlung zwischen Kreditgebern und Geldnehmern. Durch diese Reihe von Einheiten und Institutionen zirkulieren die Zivilgesellschaft, private Unternehmen und die Regierung den größten Teil ihres Vermögens, zahlen ihre Schulden und realisieren ihre Investitionen.

Zusammensetzung des nationalen Finanzsystems (SFN):

Normative Körper: CMN - Nationaler Währungsrat, CNSP - Nationaler Rat für Privatversicherungen, CNPC - Nationaler Rat für Zusatzrenten.

Supervisoren: BCB - Zentralbank von Brasilien, CVM - Securities and Exchange Commission, Susep - Private Insurance Superintendenz, Previc - National Complementary Pension Superintendency.

Betreiber: Banken, Konsortialführer, Börsen, Kreditgenossenschaften, Broker und Distributoren, Waren- und Terminbörsen, Zahlungsinstitute, Versicherungsgesellschaften und Rückversicherer, Pensionsfonds, private Rentenversicherungsträger und Kapitalisierungsgesellschaften.

Die SFN wird vom National Monetary Council (CMN) verwaltet, der für die Wirtschaftspolitik Brasiliens, d.h. für die makroökonomische Koordination des Landes, zuständig ist.

Die Zentralbank Brasiliens (BCB) ist befugt, die Einhaltung der CMN-Regeln durch Überwachung und Überwachung des Finanzsystems, Durchführung von Geld-, Wechsel- und Kreditpolitiken sicherzustellen. Die BCB veröffentlicht monatliche Berichte über die Geld- und Kreditstatistik mit der Entwicklung des nationalen Marktes und des Kreditgeschäfts.

Kredite und Ausgaben stehen in engem Zusammenhang mit dem Vertrauen der Verbraucher. Ein Wert dieses Indexes über dem erwarteten Wert kann für den brasilianischen Real als positiv/hoch angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: