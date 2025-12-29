Wirtschaftskalender
FGV Brasilien, Verbrauchervertrauen (FGV Brazil Consumer Confidence)
Der Consumer Confidence Index (Verbrauchervertrauensindex) wird vom Brasilianischen Wirtschaftsinstitut (IBRE) der Getulio Vargas Stiftung (FGV) veröffentlicht. Er zeigt die Stimmung der Verbraucher und ihre Erwartungen an: persönliche Ausgaben, Entscheidungen über Sparkonten, monatliche Ausgaben, die lokale Wirtschaftslage, die finanzielle Situation der Haushalte, die Beschäftigungsaussichten, die Absicht, langlebige Gebrauchsgüter zu kaufen und andere Daten.
Wenn die Verbraucher zufrieden und optimistisch für die Zukunft sind, neigen sie dazu, mehr auszugeben. Wenn sie unzufrieden und pessimistisch sind, geben die Verbraucher weniger aus.
Die Verbrauchervertrauensforschung folgt der Stimmung der Befragten mit dem Ziel, ihre zukünftigen Ausgaben und Sparentscheidungen abzubilden und nützliche Informationen zu liefern, um die kurzfristige Entwicklung der Wirtschaft vorwegzunehmen.
Die gesammelten Daten stammen von einer Gruppe von zweitausend Personen, und die Umfrage wird in sieben der wichtigsten brasilianischen Hauptstädte durchgeführt: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro und Sao Paulo.
Das Verbrauchervertrauen hat einen starken Einfluss auf das Wirtschaftswachstum, da es möglich ist, die Wirtschaft anhand der erhobenen Daten zu prognostizieren. Ein über den Erwartungen liegender Wert des Indikators kann als positives Zeichen für die Kurse des brasilianischen Reals angesehen werden.
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "FGV Brasilien, Verbrauchervertrauen (FGV Brazil Consumer Confidence)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
