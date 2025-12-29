KalenderKategorien

FGV Brasilien, Verbrauchervertrauen (FGV Brazil Consumer Confidence)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Stiftung Getúlio Vargas (FGV) (Fundação Getúlio Vargas (FGV))
Sektor:
Verbraucher
Niedrig N/D 8.2
1.3
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Consumer Confidence Index (Verbrauchervertrauensindex) wird vom Brasilianischen Wirtschaftsinstitut (IBRE) der Getulio Vargas Stiftung (FGV) veröffentlicht. Er zeigt die Stimmung der Verbraucher und ihre Erwartungen an: persönliche Ausgaben, Entscheidungen über Sparkonten, monatliche Ausgaben, die lokale Wirtschaftslage, die finanzielle Situation der Haushalte, die Beschäftigungsaussichten, die Absicht, langlebige Gebrauchsgüter zu kaufen und andere Daten.

Wenn die Verbraucher zufrieden und optimistisch für die Zukunft sind, neigen sie dazu, mehr auszugeben. Wenn sie unzufrieden und pessimistisch sind, geben die Verbraucher weniger aus.

Die Verbrauchervertrauensforschung folgt der Stimmung der Befragten mit dem Ziel, ihre zukünftigen Ausgaben und Sparentscheidungen abzubilden und nützliche Informationen zu liefern, um die kurzfristige Entwicklung der Wirtschaft vorwegzunehmen.

Die gesammelten Daten stammen von einer Gruppe von zweitausend Personen, und die Umfrage wird in sieben der wichtigsten brasilianischen Hauptstädte durchgeführt: Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro und Sao Paulo.

Das Verbrauchervertrauen hat einen starken Einfluss auf das Wirtschaftswachstum, da es möglich ist, die Wirtschaft anhand der erhobenen Daten zu prognostizieren. Ein über den Erwartungen liegender Wert des Indikators kann als positives Zeichen für die Kurse des brasilianischen Reals angesehen werden.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
N/D
8.2
1.3
Nov 2025
1.3
29.2
1.0
Okt 2025
1.0
36.1
1.3
Sep 2025
1.3
80.4
86.2
Aug 2025
86.2
63.5
86.7
Jul 2025
0.8
148.3
85.9
Jun 2025
85.9
-5.9
86.7
Mai 2025
1.9
-6.9
0.5
Apr 2025
0.5
81.8
0.7
Mär 2025
84.3
81.6
83.6
Feb 2025
83.6
86.5
86.2
Jan 2025
86.2
91.9
92.0
Dez 2024
92.0
93.6
95.6
Nov 2024
95.6
92.9
93.0
Okt 2024
93.0
89.1
93.7
Sep 2024
93.7
89.4
93.2
Aug 2024
93.2
91.1
92.9
Jul 2024
92.9
92.2
91.1
Jun 2024
91.1
92.3
89.2
Mai 2024
89.2
95.0
93.2
Apr 2024
93.2
93.3
91.3
Mär 2024
91.3
92.3
89.7
Feb 2024
89.7
92.0
90.8
Jan 2024
90.8
91.9
93.2
Dez 2023
93.7
92.8
93.0
Nov 2023
93.0
94.8
93.2
Okt 2023
93.2
98.0
97.0
Sep 2023
97.0
98.9
96.8
Aug 2023
96.8
93.3
94.8
Jul 2023
94.8
89.9
92.3
Jun 2023
92.3
87.1
88.2
Mai 2023
88.2
86.5
86.8
Apr 2023
86.8
85.4
87.0
Mär 2023
87.0
84.7
84.5
Feb 2023
84.5
86.5
85.8
Jan 2023
85.8
86.3
88.0
Dez 2022
88.0
86.5
85.3
Nov 2022
85.3
88.4
88.6
Okt 2022
88.6
85.9
89.0
Sep 2022
89.0
81.1
83.6
Aug 2022
83.6
78.8
79.5
Jul 2022
79.5
76.8
79.0
Jun 2022
79.0
76.5
75.5
Mai 2022
75.5
76.2
78.6
Apr 2022
78.6
75.4
74.8
Mär 2022
74.8
75.1
77.9
Feb 2022
77.0
74.3
74.1
Jan 2022
74.1
74.7
75.5
Dez 2021
75.5
75.1
74.9
Nov 2021
74.9
75.3
76.3
