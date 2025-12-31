Der Long Term Rate (TLP), früher Long Term Interest Rate (TJLP) genannt, trat am 1. Januar 2018 in Kraft. Es ist der Hauptfinanzierungssatz der BNDES — Nationalbank für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Der aktuelle TLP wird alle drei Monate auf der Grundlage des Inflationsziels für das Jahr festgelegt.

Die Regierung kann niedrigere Zinssätze gewähren, um bestimmte Unternehmen und Sektoren zu stimulieren. Aber damit das geschehen kann, ist es notwendig, den öffentlichen Haushalt durchzugehen, das heißt, die alte TJLP brauchte die Zustimmung des Kongresses. Aufgrund dieser politischen Frage und um frei von staatlicher Einmischung zu sein, wurde der Zinssatz von BNDES neu formuliert, der bis 2023 schrittweise dem Marktzins entsprechen wird. Auf diese Weise wird es sich um einen Zinssatz innerhalb der Marktstandards handeln.

Obwohl es sich um einen Zinssatz handelt, hat TLP einige Vorteile für Investoren und für diejenigen, die BNDES-Finanzierungen erwerben. Der Realzins wird vom Anfang bis zum Ende der Finanzierung festgelegt, was zu einer geringeren Instabilität der Finanzierungskosten und der Sicherheit der Gläubiger führt und Sicherheit über den zukünftigen Realzins gibt. Da es behoben ist, gibt es weniger Misstrauen gegenüber TLP und es dient als Unterstützung für das Zielsystem. Selbst wenn das TLP durch die Variation des IPCA (National Consumer Price Index) beeinflusst wird und dies den Wert der Finanzierung beeinträchtigen kann, werden etwaige Korrekturen der Verkaufspreise der Produkte und Dienstleistungen minimiert und an die Realität des Marktes angepasst.

Da es sich um einen Zinssatz für Finanzierungszwecke der National Development Bank (BNDES) handelt, ist die Erhöhung des TLP-Satzes für die Wirtschaft ungünstig und kann den brasilianischen Real schwächen.

Grafik der letzten Werte: