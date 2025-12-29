Wirtschaftskalender
Verbraucherpreisindex von Brasilien (VPI) s.b. m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
|Niedrig
|0.12%
|
0.07%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
0.12%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex (VPI), s.b., m/m zeigt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Die Indikatorwerte sind saisonbereinigt (s.b.). Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Haushaltsausgaben ausmachen. Der VPI ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Konsumentenstimmung und die nationale Inflation. Ein Wachstum des VPI kann als positiv für die Kurse des brasilianischen Real angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Verbraucherpreisindex von Brasilien (VPI) s.b. m/m (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites