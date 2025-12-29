Die Zentralbank von Brasilien (BCB) berechnet konsolidierte Finanzstatistiken für den öffentlichen Sektor, einschließlich Nettoverschuldung und Finanzierungsbedarf, die sich im nominalen Haushaltssaldo und im primären Haushaltssaldo Brasiliens widerspiegeln. Jeden Monat wird ein Bericht über die Steuerstatistik veröffentlicht, der den Primärüberschuss widerspiegelt.

Die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Staates ist das fiskalische Ergebnis, dessen Berechnung anhand der nominalen, operativen und primären Ergebnisse erfolgt.

Das nominale Ergebnis bezieht sich auf die Differenz zwischen der Gesamtentwicklung der Gesamterlöse (einschließlich Finanzanlagen) und der Gesamtaufwendungen (einschließlich Zinsaufwendungen), die dem Finanzierungsbedarf des öffentlichen Sektors (NFSP) entspricht.

Das Betriebsergebnis entspricht dem nominalen Ergebnis abzüglich der monetären Nettoverschuldung, mit dem die Auswirkungen der Inflation weggelassen werden.

Das Primärergebnis entspricht dem Nominalergebnis ohne den auf die Nettoverschuldung entfallenden Anteil der Nominalverzinsung (Realzins plus Währungsanpassung), um das Erreichen des im Gesetz über Haushaltsrichtlinien (LDO) festgelegten Ziels zu überprüfen.

Der Primärüberschuss ist ein Indikator dafür, wie viel der Staat über einen Zeitraum (ein Monat, ein Semester, ein Jahr) gespart hat, um die Zinsen seiner Schulden zu zahlen.

Ein positiver Wert des primären Haushaltssaldos zeigt einen primären Haushaltsüberschuss an, was sich positiv auf den brasilianischen Real auswirken kann.

Grafik der letzten Werte: