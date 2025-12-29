Die Annual Survey of Trade (PAC) wird monatlich im gleichen Bericht veröffentlicht wie die Monthly Survey of Trade (PMC). Es ist Teil des jährlichen Strukturerhebungsprogramms von IBGE und sammelt Daten über Einnahmen, Ausgaben, Personalbestand, Löhne, Entnahmen und andere Vergütungen, Einkäufe, Bestände und Handelsmargen, unter anderem aus dem Segment Groß- und Einzelhandel in Brasilien.

Für PAC werden zwei Modelle von elektronischen Interviews verwendet, die den Unternehmen nach technischen Kriterien zur Verfügung gestellt werden: vollständig und vereinfacht.

Das vollständige Modell wird Unternehmen zur Verfügung gestellt, die im Zeitraum der Forschung 20 oder mehr Personen, einschließlich Eigentümer und Partner, beschäftigen. Unternehmen mit weniger als 20 Personen, die Einnahmen aufweisen, die mit Großunternehmen kompatibel sind, füllen jedoch das komplette Modell aus.

Das vereinfachte Modell wird Unternehmen zur Verfügung gestellt, die im Zeitraum der Forschung über ein funktionales Personal von weniger als 20 Personen, einschließlich Eigentümer und Partner, verfügen.

Die Annual Survey of Trade (PAC) in Brasilien wird gemeinsam mit der Monthly Survey of Trade (PMC) durchgeführt, da die Besonderheiten der saisonalen und umständlichen Schwankungen, die für den Einzelhandel typisch sind, sowie der Verbrauch in Brasilien berücksichtigt werden.

Die Statistiken der Monthly Survey of Trade (PMC) in Verbindung mit der Annual Survey of Trade (PAC) werden im IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) veröffentlicht.

Ein überdurchschnittlicher Wert des Indikators kann für den brasilianischen Real als positiv/hoch angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: