Der Selic-Rate ist der Basiszinssatz der brasilianischen Wirtschaft. Der Ausschuss für Geldpolitik (COPOM) ist für die Festlegung dieses Zinssatzes zuständig. Zu diesem Zweck finden achtmal im Jahr Sitzungen statt. Praktisch jede vom Markt verwendete Zinsberechnung basiert auf dem Selic-Satz, der die wichtigste geldpolitische Referenz der brasilianischen Bundesregierung ist. Die Zentralbank von Brasilien (BCB) hat die Aufgabe, den Selic-Satz innerhalb des von der COPOM festgelegten Prozentsatzes zu halten. Ihr Hauptziel ist die Kontrolle der Inflation, wobei sie oft in den Interbankenmarkt eingreifen muss, um die festgelegten Ziele zu erreichen.

Während der COPOM-Treffen werden die Perspektiven für die brasilianische Wirtschaft diskutiert, wie z.B.: vergangene und erwartete Inflation, Wirtschaftswachstum des Landes, Devisenkurs, Fremdzinssatz, Höhe der Kreditaktivität und andere Themen. Im Lichte dieser Diskussionen entscheiden sie über das ideale Niveau des Zinssatzes des Landes - ob er erhöht, gesenkt oder beibehalten werden soll.

In der Praxis wird im Tagesbetrieb des Interbankenmarktes der Selic-Satz in zwei Teile geteilt: Selic Meta und Selic Over.

Der Wert von Selic Over stellt die Realität des Interbankenmarktes dar. Täglich berechnet, ist er ein gewichteter Durchschnitt aller Finanzierungsgeschäfte im brasilianischen Interbankenmarkt, der durch Bundeswertpapiere gesichert und im Special System of Settlement and Custody (SELIC) in Form von Repo-Geschäften durchgeführt werden. Am Ende des Tages wird der gewichtete durchschnittliche Zinssatz der gehandelten Volumina für alle Interbankenkredite berechnet.

Um ihrer Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Zinsgleichgewichts nachzukommen, ist die Zentralbank Brasiliens auf dem Primär- und Sekundärmarkt tätig, entsprechend dem, was die COPOM als Ziel für den Selic-Zins festgelegt hat. Der Primärmarkt umfasst den Kauf von Staatsanleihen durch Banken, der Sekundärmarkt die Zentralbank selbst in diesem Markt.

Wenn die Zentralbank überprüft, dass sich Selic Over von Selic Meta entfernt, kauft oder verkauft die BCB bei Bedarf öffentliche Anleihen auf dem freien Markt, sodass das Interesse am Interbankenmarkt innerhalb des Selic-Zielwerts liegt und die Liquidität der Wirtschaft gemäß der Geldpolitik reguliert.

Selic Meta dient als Grundlage für Interbankgeschäfte und der Selic Over ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf zwischen den Banken. Durch die Erhöhung der Anzahl der Investoren für die Finanzierung sinkt Selic Over. Wenn es mehr Kreditnehmer mit Anleihenportfolios gibt, steigt Selic Over. Der Kurs von Selic Over variiert praktisch jeden Tag, und durch die Einflussmaßnahme der Zentralbank auf den Interbankenmarkt bleibt er in der Nähe von Selic Meta und hält das Gleichgewicht des Marktes aufrecht.

Die Selic-Rate kann beeinflussen:

Das variable Einkommen.

Theoretisch begünstigt ein Rückgangs des Selic-Zinses den Kapitalmarkt, da er den Zugang zu Krediten verbessert.

Ein niedriger Zins zeigt, an dass die Wirtschaft in guter Verfassung ist.

Wenn sich der Markt verlangsamt, steigt die Selic-Rate tendenziell an, mit der Tendenz, den Verbrauch zu senken. Infolgedessen steigt neben anderen negativen Folgen die Arbeitslosenquote.

Mittelfristig übersteigt das variable Einkommen in der Regel das feste Einkommen im Zusammenhang mit dem Selic-Satz.

Aus Verbrauchersicht hat der Selic-Zins ein großes Gewicht in Bezug auf Kredite, Finanzierungen und Finanzanlagen.

Grafik der letzten Werte: