Der Index der wirtschaftlichen Aktivität der Zentralbank Brasiliens (IBC-Br) ist ein Indikator, der als vorläufiger Indikator für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes entwickelt wurde. In diesem Sinne ist es ein Thermometer für die Wirtschaft, bei dem die Zentralbank Brasiliens diesen Index als Instrument zur Definition des Basiszinssatzes (Selic Rate) der brasilianischen Wirtschaft verwendet.
Dieser Index enthält Wachstumsschätzungen für den Agrar-, Industrie- und Dienstleistungssektor unter Berücksichtigung der Entwicklung des gesamten Produktionsangebots sowie der Importprodukte und der von der Regierung und dem nationalen Kongress genehmigten Steuern.
IBC-Br und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind Indikatoren zur Messung der Wirtschaftstätigkeit, wobei IBC-Br den Anstieg des BIP widerspiegelt, aber nicht unbedingt eine Prognose, da sie sehr große Unterschiede in Bezug auf ihre Berechnungsmethoden aufweisen. Die Unterschiede zwischen den beiden Indikatoren spiegeln sich in den Endergebnissen wider.
IBC-Br spiegelt das Verhalten der Wirtschaftstätigkeit wider und leitet die Politik der Inflationskontrolle durch den Ausschuss für Geldpolitik (COPOM). Das BIP wird vom Brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) aus der Summe der in Brasilien produzierten Waren und Dienstleistungen berechnet. Je höher der IBC-Br-Index, desto besser ist die Wirtschaft Brasiliens und desto höher ist der Wert des brasilianischen Real.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Zentralbank von Brasilien, IBC-Br Wirtschaftstätigkeit (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
