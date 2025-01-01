Der Nationale Währungsrat (CMN) ist das oberste Organ des brasilianischen nationalen Finanzsystems und ist für die Entwicklung der Geld- und Kreditpolitik zur Konsolidierung der nationalen Währung zuständig. Er ist auch für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Brasiliens verantwortlich.

Der Nationale Währungsrat führt eine monatliche Sitzung durch, die das nationale Finanzsystem regelt. Dies bedeutet, dass alle Finanzinstitute verpflichtet sind, die vom CMN veröffentlichten Vorschriften einzuhalten. Durch CMN werden die brasilianischen Inflationsziele definiert, die Geld- und Kreditpolitik konsolidiert, mit dem Ziel, unter anderem die Stabilität der brasilianischen Währung zu erhalten.

Die Zentralbank Brasiliens ist das Unternehmen, das die meisten der von CMN erlassenen Vorschriften erfüllt, deren Hauptaufgaben die Überwachung und Regulierung der Bankgeschäfte sind, um sicherzustellen, dass die Finanzinstitute die geltenden Vorschriften einhalten.

Der Nationale Währungsrat legt alle Regeln fest, die von den auf dem Finanzmarkt tätigen Agenten eingehalten werden müssen. Hierarchisch gesehen liegt das CMN über der Zentralbank, der Wertpapieraufsichtsbehörde und anderen Finanzinstituten.

Da alle Entscheidungen des Nationalen Währungsrates die gesamte brasilianische Wirtschaft betreffen, sollten sich die Investoren über das Endergebnis der CMN-Treffen im Klaren sein, das sich direkt auf die Verhandlungen mit dem brasilianischen Real auswirken kann.