Das Dienstleistungsvolumen y/y spiegelt eine prozentuale Veränderung des Gesamtvolumens der für brasilianische Haushalte erbrachten Dienstleistungen im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat wider. Die Berechnung umfasst Haushaltsdienstleistungen, Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, freiberufliche, administrative und Hilfsdienste, Transport- und Postdienstleistungen, Reise- und andere Dienstleistungen. Höhere als erwartete Werte können den brasilianischen Real positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Brasilien, Dienstleistungsvolumen y/y (Brazil Services Volume y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.