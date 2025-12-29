Wirtschaftskalender
Brasilien, Einzelhandelsumsätze m/m (Brazil Retail Sales m/m)
|Mittel
|0.5%
|-0.1%
|
-0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.2%
|
0.5%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Monthly Survey of Trade (PMC) ist Teil des jährlichen Strukturerhebungsprogramms von IBGE und sammelt Daten über Einnahmen, Ausgaben, Personaleinsatz, Gehälter, Entnahmen und andere Vergütungen, Einkäufe, Bestände und Handelsmargen, unter anderem aus dem Segment Groß- und Einzelhandel in Brasilien.
Für PMC werden zwei Modelle von elektronischen Interviews verwendet, die den Unternehmen nach technischen Kriterien zur Verfügung gestellt werden: vollständig und vereinfacht.
Das vollständige Modell wird Unternehmen zur Verfügung gestellt, die im Zeitraum der Forschung 20 oder mehr Personen, einschließlich Eigentümer und Partner, beschäftigen. Unternehmen mit weniger als 20 Personen, die Einnahmen aufweisen, die mit Großunternehmen kompatibel sind, füllen jedoch das komplette Modell aus.
Das vereinfachte Modell wird Unternehmen zur Verfügung gestellt, die im Zeitraum der Forschung über ein funktionales Personal von weniger als 20 Personen, einschließlich Eigentümer und Partner, verfügen.
Die Monthly Survey of Trade (PMC) in Brasilien wird gemeinsam mit der Annual Survey of Trade (PAC) durchgeführt, da die Besonderheiten der saisonalen und umständlichen Schwankungen, die für den Einzelhandel typisch sind, sowie der Verbrauch in Brasilien berücksichtigt werden.
Die Statistiken der Monthly Survey of Trade (PMC) in Verbindung mit der Annual Survey of Trade (PAC) werden im IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) veröffentlicht.
Ein überdurchschnittlicher Wert des Indikators kann für den brasilianischen Real als positiv/hoch angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Brasilien, Einzelhandelsumsätze m/m (Brazil Retail Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites