Brasilien, Einzelhandelsumsätze m/m (Brazil Retail Sales m/m)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Institut für Geografie und Statistik (IBGE) von Brasilien (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Sektor:
Verbraucher
Mittel 0.5% -0.1%
-0.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.2%
0.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Monthly Survey of Trade (PMC) ist Teil des jährlichen Strukturerhebungsprogramms von IBGE und sammelt Daten über Einnahmen, Ausgaben, Personaleinsatz, Gehälter, Entnahmen und andere Vergütungen, Einkäufe, Bestände und Handelsmargen, unter anderem aus dem Segment Groß- und Einzelhandel in Brasilien.

Für PMC werden zwei Modelle von elektronischen Interviews verwendet, die den Unternehmen nach technischen Kriterien zur Verfügung gestellt werden: vollständig und vereinfacht.

Das vollständige Modell wird Unternehmen zur Verfügung gestellt, die im Zeitraum der Forschung 20 oder mehr Personen, einschließlich Eigentümer und Partner, beschäftigen. Unternehmen mit weniger als 20 Personen, die Einnahmen aufweisen, die mit Großunternehmen kompatibel sind, füllen jedoch das komplette Modell aus.

Das vereinfachte Modell wird Unternehmen zur Verfügung gestellt, die im Zeitraum der Forschung über ein funktionales Personal von weniger als 20 Personen, einschließlich Eigentümer und Partner, verfügen.

Die Monthly Survey of Trade (PMC) in Brasilien wird gemeinsam mit der Annual Survey of Trade (PAC) durchgeführt, da die Besonderheiten der saisonalen und umständlichen Schwankungen, die für den Einzelhandel typisch sind, sowie der Verbrauch in Brasilien berücksichtigt werden.

Die Statistiken der Monthly Survey of Trade (PMC) in Verbindung mit der Annual Survey of Trade (PAC) werden im IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) veröffentlicht.

Ein überdurchschnittlicher Wert des Indikators kann für den brasilianischen Real als positiv/hoch angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Brasilien, Einzelhandelsumsätze m/m (Brazil Retail Sales m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
0.5%
-0.1%
-0.3%
Sep 2025
-0.3%
0.0%
0.2%
Aug 2025
0.2%
0.1%
-0.2%
Jul 2025
-0.3%
-0.1%
-0.1%
Jun 2025
-0.1%
0.1%
-0.2%
Mai 2025
-0.2%
0.0%
-0.4%
Apr 2025
-0.4%
0.3%
0.8%
Mär 2025
0.8%
0.0%
0.5%
Feb 2025
0.5%
0.0%
0.2%
Jan 2025
-0.1%
0.0%
-0.3%
Dez 2024
-0.1%
-0.1%
-0.2%
Nov 2024
-0.4%
0.3%
0.4%
Okt 2024
0.4%
-0.1%
0.5%
Sep 2024
0.5%
-0.3%
-0.2%
Aug 2024
-0.3%
0.4%
0.6%
Jul 2024
0.6%
-0.1%
-0.9%
Jun 2024
-1.0%
0.0%
1.2%
Mai 2024
1.2%
-0.1%
0.9%
Apr 2024
0.9%
0.1%
0.0%
Mär 2024
0.0%
0.2%
1.0%
Feb 2024
1.0%
-0.2%
2.8%
Jan 2024
2.5%
1.9%
-1.4%
Dez 2023
-1.3%
-1.4%
0.1%
Nov 2023
0.1%
-2.0%
-0.3%
Okt 2023
-0.3%
-0.2%
0.5%
Sep 2023
0.6%
0.4%
-0.1%
Aug 2023
-0.2%
-0.2%
0.7%
Jul 2023
0.7%
0.0%
0.0%
Jun 2023
0.0%
0.2%
-0.7%
Mai 2023
-1.0%
-0.1%
-0.1%
Apr 2023
0.1%
-0.1%
0.8%
Mär 2023
0.8%
0.1%
0.0%
Feb 2023
-0.1%
0.0%
3.8%
Jan 2023
3.8%
-0.2%
-2.6%
Dez 2022
-2.6%
0.2%
-0.9%
Nov 2022
-0.6%
0.1%
0.3%
Okt 2022
0.4%
-0.4%
1.2%
Sep 2022
1.1%
0.4%
0.1%
Aug 2022
-0.1%
-0.1%
-0.5%
Jul 2022
-0.8%
0.8%
-1.4%
Jun 2022
-1.4%
0.8%
-0.4%
Mai 2022
0.1%
-0.5%
0.8%
Apr 2022
0.9%
-0.3%
1.4%
Mär 2022
1.0%
0.9%
1.3%
Feb 2022
1.1%
-1.3%
2.1%
Jan 2022
0.8%
0.2%
-1.9%
Dez 2021
-0.1%
0.9%
0.4%
Nov 2021
0.6%
-1.9%
0.2%
Okt 2021
-0.1%
2.1%
-1.1%
Sep 2021
-1.3%
0.4%
-4.3%
1234
