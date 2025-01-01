Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDialogCreateWhiteBorder CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd CreateWhiteBorder Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (weißer Rahmen) des Steuerelements CDialog. virtual bool CreateWhiteBorder() Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Add CreateBackground