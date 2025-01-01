- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
OnEvent
Behandelt alle Chart-Ereignisse.
|
virtual bool OnEvent(
Parameter
id
[in] Identifikator des Ereignisses.
lparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von long-Typ.
dparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von double-Typ.
sparam
[in] Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von string-Typ.
Rückgabewert
true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.