CreateClientArea

Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Kundenbereich) des Steuerelements CDialog.

virtual bool  CreateClientArea()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.