CreateClientArea Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Kundenbereich) des Steuerelements CDialog. virtual bool CreateClientArea() Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. CreateButtonClose OnClickCaption