ClientAreaTop

Erhält die Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Kundenbereichs des Steuerelements CDialog.

int ClientAreaTop()

Rückgabewert

Die Y-Koordinate des oberen linken Punktes des Kundenbereichs.