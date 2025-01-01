DokumentationKategorien
Erhält die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs des Steuerelements CDialog.

int  ClientAreaBottom()

Rückgabewert

Die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs.