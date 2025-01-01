Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDialogClientAreaBottom CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaBottom Erhält die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs des Steuerelements CDialog. int ClientAreaBottom() Rückgabewert Die Y-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs. ClientAreaRight ClientAreaWidth