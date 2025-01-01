Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDialogClientAreaVisible
ClientAreaVisible
Setzt das Flag der Sichtbarkeit des unterlegenden Steuerelements (Kundenbereich) des Steuerelements CDialog.
|
bool ClientAreaVisible(
Parameter
visible
[in] Flag der Sichtbarkeit.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.