Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDialogClientAreaVisible 

ClientAreaVisible

Setzt das Flag der Sichtbarkeit des unterlegenden Steuerelements (Kundenbereich) des Steuerelements CDialog.

bool  ClientAreaVisible(
   const bool  visible      // Flag der Sichtbarkeit
   )

Parameter

visible

[in]  Flag der Sichtbarkeit.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.