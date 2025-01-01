DokumentationKategorien
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickCaption" (Mausklick auf die Fenstertitel) vom Steuerelement CDialog.

virtual bool  OnClickCaption()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.