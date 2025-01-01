Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDialogClientAreaLeft CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaLeft Erhält die X-Koordinate des oberen linken Punktes des Kundenbereichs des Steuerelements CDialog. int ClientAreaLeft() Rückgabewert Die X-Koordinate des oberen linken Punktes des Kundenbereichs. ClientAreaVisible ClientAreaTop