ClientAreaRight

Erhält die X-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs des Steuerelements CDialog.

int  ClientAreaTop()

Rückgabewert

Die X-Koordinate des unteren rechten Punktes des Kundenbereichs.