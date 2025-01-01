OnDialogDragProcess

Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragProcess" (Drag-Operation) des Steuerelements CDialog.

virtual bool OnDialogDragProcess()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Das Ereignis "DialogDragProcess" erscheint während des Ziehens des Steuerelements CDialog.