Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDialogOnDialogDragProcess
OnDialogDragProcess
Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragProcess" (Drag-Operation) des Steuerelements CDialog.
|
virtual bool OnDialogDragProcess()
Rückgabewert
true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.
Hinweis
Das Ereignis "DialogDragProcess" erscheint während des Ziehens des Steuerelements CDialog.