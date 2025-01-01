DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCDialogOnDialogDragStart 

OnDialogDragStart

Virtueller Handler des Ereignisses "DialogDragStart" (der Anfang der Drag-Operation) des Steuerelements CDialog.

virtual bool  OnDialogDragStart()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Das Ereignis "DialogDragStart" tritt am Anfang des Ziehens des Steuerelements CDialog auf.