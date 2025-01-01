DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Panels und Dialoge CDialog CreateCaption 

CreateCaption

Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Fenstertitel) des Steuerelements CDialog.

virtual bool  CreateCaption()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.