CreateCaption

Erstellt ein unterlegendes Steuerelement (Fenstertitel) des Steuerelements CDialog.

virtual bool  CreateCaption()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.