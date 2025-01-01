Correlate
Berechnung der Kreuzkorrelation von zwei Vektoren.
|
vector vector::Correlate(
Parameter
v
[in] Zweiter Vektor.
mode
[in] Der Parameter 'mode' bestimmt den Berechnungsmodus der linearen Faltung. Wert aus der Enumeration ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Rückgabewert
Kreuz-Korrelation von zwei Vektoren.
Hinweis
Der Parameter 'mode' bestimmt den Berechnungsmodus der linearen Faltung.
Ein einfacher Algorithmus zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten von zwei Vektoren mit MQL5:
|
vector VectorCrossCorrelationFull(const vector& a,const vector& b)
MQL5 Beispiel:
|
vector a={1,2,3,4,5};
Python Beispiel:
|
import numpy as np