Nachschlagewerk MQL5Matrizen und VektorenTransformationen
Matrix Transformationen
Die Matrixzerlegung kann in den folgenden Fällen verwendet werden:
- als Zwischenschritt beim Lösen linearer Gleichungssysteme
- bei der Matrixinversion
- bei der Berechnung von Determinanten
- bei der Ermittlung von Eigenwerten und Eigenvektoren einer Matrix
- bei der Berechnung von analytischen Funktionen von Matrizen
- bei der Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate
- bei der numerischen Lösung von Differentialgleichungen
Je nach Problemstellung werden verschiedene Arten der Matrixzerlegung verwendet.
|
Funktion
|
Aktion
|
Berechnet die Cholesky-Zerlegung
|
Berechnet die Eigenwerte und rechten Eigenvektoren einer quadratischen Matrix.
|
Berechnet die Eigenwerte einer allgemeinen Matrix.
|
LU-Faktorisierung einer Matrix ist das Produkt aus einer unteren Dreiecksmatrix und einer oberen Dreiecksmatrix
|
LUP-Faktorisierung mit partieller Pivotisierung, die sich auf die LU-Zerlegung mit reinen Zeilenpermutationen bezieht: PA=LU
|
Berechnen der qr-Faktorisierung einer Matrix.
|
Singulärwert-Zerlegung