Matrix Transformationen

Die Matrixzerlegung kann in den folgenden Fällen verwendet werden:

  • als Zwischenschritt beim Lösen linearer Gleichungssysteme
  • bei der Matrixinversion
  • bei der Berechnung von Determinanten
  • bei der Ermittlung von Eigenwerten und Eigenvektoren einer Matrix
  • bei der Berechnung von analytischen Funktionen von Matrizen
  • bei der Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate
  • bei der numerischen Lösung von Differentialgleichungen

Je nach Problemstellung werden verschiedene Arten der Matrixzerlegung verwendet.

Funktion

Aktion

Cholesky

Berechnet die Cholesky-Zerlegung

Eig

Berechnet die Eigenwerte und rechten Eigenvektoren einer quadratischen Matrix.

EigVals

Berechnet die Eigenwerte einer allgemeinen Matrix.

LU

LU-Faktorisierung einer Matrix ist das Produkt aus einer unteren Dreiecksmatrix und einer oberen Dreiecksmatrix

LUP

LUP-Faktorisierung mit partieller Pivotisierung, die sich auf die LU-Zerlegung mit reinen Zeilenpermutationen bezieht: PA=LU

QR

Berechnen der qr-Faktorisierung einer Matrix.

SVD

Singulärwert-Zerlegung