Matrix Transformationen

Die Matrixzerlegung kann in den folgenden Fällen verwendet werden:

als Zwischenschritt beim Lösen linearer Gleichungssysteme

bei der Matrixinversion

bei der Berechnung von Determinanten

bei der Ermittlung von Eigenwerten und Eigenvektoren einer Matrix

bei der Berechnung von analytischen Funktionen von Matrizen

bei der Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate

bei der numerischen Lösung von Differentialgleichungen

Je nach Problemstellung werden verschiedene Arten der Matrixzerlegung verwendet.