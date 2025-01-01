- HasNan
Set
Setzt den Wert eines Vektorelements am angegebenen Index.
|
bool vector::Set(
Parameter
index
[in] Index des Elements, dem der Wert zuzuweisen ist.
value
[in] Wert.
Rückgabewert
Liefert bei Erfolg true, ansonsten false.
Hinweis
Die Set-Methode tut dasselbe wie die Zuweisung eines Wertes mittels der eckigen Klammern, nämlich: vector[index]=value. Die Methode wurde hinzugefügt, um die Übertragung eines Codes aus Sprachen zu vereinfachen, in denen diese Art der Notation verwendet wird. Das folgende Beispiel zeigt beide Optionen zum Füllen des Vektors mit Werten am angegebenen Index.
Beispiel:
|
void OnStart()