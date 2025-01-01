DokumentationKategorien
Set

Setzt den Wert eines Vektorelements am angegebenen Index.

bool vector::Set(
  ulong   index,     // Element-Index
  double  value      // Wert
   );

Parameter

index

[in]  Index des Elements, dem der Wert zuzuweisen ist.

value

[in]  Wert.

Rückgabewert

Liefert bei Erfolg true, ansonsten false.

Hinweis

Die Set-Methode tut dasselbe wie die Zuweisung eines Wertes mittels der eckigen Klammern, nämlich: vector[index]=value. Die Methode wurde hinzugefügt, um die Übertragung eines Codes aus Sprachen zu vereinfachen, in denen diese Art der Notation verwendet wird. Das folgende Beispiel zeigt beide Optionen zum Füllen des Vektors mit Werten am angegebenen Index.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//---
   vector v1(10VectorAssignValues);
   Print("v1 = "v1);
 
   vector v2(10VectorSetValues);
   Print("v2 = "v2);
  }
 /* Ergebnis
  v1 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  v2 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  */
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Füllen eines Vektors mit Potenzen einer Zahl durch die Zuweisung        |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void VectorAssignValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v[k]=value;
      value*=2;
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Füllen eines Vektors mit Potenzen einer Zahl mit der Methode Set         |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void VectorSetValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v.Set(kvalue);
      value*=2;
     }
  }