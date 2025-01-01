void OnStart()

{

//---

vector v1(10, VectorAssignValues);

Print("v1 = ", v1);



vector v2(10, VectorSetValues);

Print("v2 = ", v2);

}

/* Ergebnis

v1 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]

v2 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]

*/

//+-------------------------------------------------------------------------+

//| Füllen eines Vektors mit Potenzen einer Zahl durch die Zuweisung |

//+-------------------------------------------------------------------------+

void VectorAssignValues(vector& v, double initial=1)

{

double value=initial;

for(ulong k=0; k<v.Size(); k++)

{

v[k]=value;

value*=2;

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Füllen eines Vektors mit Potenzen einer Zahl mit der Methode Set |

//+--------------------------------------------------------------------------+

void VectorSetValues(vector& v, double initial=1)

{

double value=initial;

for(ulong k=0; k<v.Size(); k++)

{

v.Set(k, value);

value*=2;

}

}