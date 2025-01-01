Reshape

Ändern der Form einer Matrix, ohne ihre Daten zu ändern.

void Reshape(

const ulong rows,

const ulong cols

);

Parameter

rows

[in] Neue Zeilenanzahl.

cols

[in] Neue Spaltenanzahl.

Hinweis

Die Matrix (oder der Vektor) wird am Speicherort verarbeitet. Es werden keine Kopien erstellt. Es werden keine Kopien erstellt. Es kann eine beliebige Größe angegeben werden, d. h. rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Wenn der Matrixpuffer vergrößert wird, sind die zusätzlichen Werte undefiniert.

Beispiel