- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Reshape
Ändern der Form einer Matrix, ohne ihre Daten zu ändern.
|
void Reshape(
Parameter
rows
[in] Neue Zeilenanzahl.
cols
[in] Neue Spaltenanzahl.
Hinweis
Die Matrix (oder der Vektor) wird am Speicherort verarbeitet. Es werden keine Kopien erstellt. Es werden keine Kopien erstellt. Es kann eine beliebige Größe angegeben werden, d. h. rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Wenn der Matrixpuffer vergrößert wird, sind die zusätzlichen Werte undefiniert.
Beispiel
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};