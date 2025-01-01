- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Ermöglicht die Adressierung eines Matrixelements über einen Index anstelle von zwei.
|
bool matrix::Flat(
Parameter
index
[in] Index für Flat
value
[in] Wert, der der Stelle des Index zugewiesen werden soll.
Rückgabewert
Wert nach gegebenem Index.
Hinweis
Für die Matrix mat(3,3) kann der Zugriff wie folgt geschrieben werden:
- Lesen: 'x=mat.Flat(4)', was gleichbedeutend ist mit 'x=mat[1][1]'
- Schreiben: 'mat.Flat(5, 42)', was 'mat[1][2]=42' entspricht
Beispiel
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};