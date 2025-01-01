Flat

Ermöglicht die Adressierung eines Matrixelements über einen Index anstelle von zwei.

bool matrix::Flat(

const ulong index,

const double value

);



double matrix::Flat(

const ulong index,

);



Parameter

index

[in] Index für Flat

value

[in] Wert, der der Stelle des Index zugewiesen werden soll.

Rückgabewert

Wert nach gegebenem Index.

Hinweis

Für die Matrix mat(3,3) kann der Zugriff wie folgt geschrieben werden:

Lesen: 'x=mat.Flat(4)', was gleichbedeutend ist mit 'x=mat[1][1]'

Schreiben: 'mat.Flat(5, 42)', was 'mat[1][2]=42' entspricht

Beispiel