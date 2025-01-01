- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
HasNan
Rückgabe einer Zahl mit dem Wert NaN in einer Matrix/einem Vektor.
|
ulong vector::HasNan();
Rückgabewert
Die Anzahl der Matrix-/Vektor-Elemente, die einen Wert NaN enthalten.
Hinweis
Beim Vergleich des entsprechenden Paares von Elementen mit NaN-Werten betrachten die Methoden Compare und CompareByDigits diese Elemente als gleich, während bei einem üblichen Vergleich von Fließkommazahlen NaN != NaN.
Beispiel:
|
void OnStart(void)
Siehe auch
MathClassify, Compare, CompareByDigits