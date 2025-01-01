HasNan

Rückgabe einer Zahl mit dem Wert NaN in einer Matrix/einem Vektor.

ulong vector::HasNan();



ulong matrix::HasNan();

Rückgabewert

Die Anzahl der Matrix-/Vektor-Elemente, die einen Wert NaN enthalten.

Hinweis

Beim Vergleich des entsprechenden Paares von Elementen mit NaN-Werten betrachten die Methoden Compare und CompareByDigits diese Elemente als gleich, während bei einem üblichen Vergleich von Fließkommazahlen NaN != NaN.

Beispiel:

void OnStart(void)

{

double x=sqrt(-1);



Print("single: ",x==x);



vector<double> v1={x};

vector<double> v2={x};



Print("vector: ", v1.Compare(v2,0)==0);

}



/* Ergebnis:



single: false

vector: true

*/

Siehe auch

MathClassify, Compare, CompareByDigits