Rückgabe einer Zahl mit dem Wert NaN in einer Matrix/einem Vektor.

ulong vector::HasNan();
 
ulong matrix::HasNan();

Rückgabewert

Die Anzahl der Matrix-/Vektor-Elemente, die einen Wert NaN enthalten.

Hinweis

Beim Vergleich des entsprechenden Paares von Elementen mit NaN-Werten betrachten die Methoden Compare und CompareByDigits diese Elemente als gleich, während bei einem üblichen Vergleich von Fließkommazahlen NaN != NaN.

Beispiel:

void OnStart(void)
  {
   double x=sqrt(-1);
 
   Print("single: ",x==x);
 
   vector<double> v1={x};
   vector<double> v2={x};
 
   Print("vector: "v1.Compare(v2,0)==0);
  }
 
/* Ergebnis:
 
 single: false
 vector: true
*/

 

Siehe auch

MathClassify, Compare, CompareByDigits

 