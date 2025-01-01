Matrixmethoden zur Lösung von linearen Gleichungssystemen
Methoden zum Lösen von linearen Gleichungssystemen und zur Berechnung der inversen Matrix.
|
Funktion
|
Aktion
|
Lösen einer linearen Matrixgleichung oder eines Systems linearer algebraischer Gleichungen.
|
Rückgabe der Lösung der kleinsten Quadrate von linearen algebraischen Gleichungen (für nicht quadratische oder entartete Matrizen).
|
Berechnung der (multiplikativen) Inversen einer quadratischen, nicht entarteten Matrix nach der Jordan-Gauss-Methode.
|
Berechnung der Pseudoinverse einer Matrix nach der Moore-Penrose-Methode.