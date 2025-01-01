DokumentationKategorien
Matrixmethoden zur Lösung von linearen Gleichungssystemen

Methoden zum Lösen von linearen Gleichungssystemen und zur Berechnung der inversen Matrix.

Funktion

Aktion

Solve

Lösen einer linearen Matrixgleichung oder eines Systems linearer algebraischer Gleichungen.

LstSq

Rückgabe der Lösung der kleinsten Quadrate von linearen algebraischen Gleichungen (für nicht quadratische oder entartete Matrizen).

Inv

Berechnung der (multiplikativen) Inversen einer quadratischen, nicht entarteten Matrix nach der Jordan-Gauss-Methode.

PInv

Berechnung der Pseudoinverse einer Matrix nach der Moore-Penrose-Methode.