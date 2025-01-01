Cond
Berechnen der Konditionszahl einer Matrix.
double matrix::Cond(
Parameter
Norm
[in] Art der Norm aus ENUM_MATRIX_NORM
Rückgabewert
Die Konditionszahl der Matrix Kann unendlich sein.
Hinweis
Die Konditionszahl von x ist definiert als die Norm von x mal der Norm der Inversen von x [1]. Die Norm kann die übliche L2-Norm (Wurzel aus der Summe der Quadrate) oder eine von mehreren anderen Matrixnormen sein.
Die Konditionszahl ist der K-Wert, der dem Produkt aus der Norm der Matrix A und ihrer Inversen entspricht. Matrizen mit einer hohen Konditionszahl werden als schlecht konditioniert bezeichnet. Matrizen mit einer niedrigen Konditionszahl werden als gut konditioniert bezeichnet. Die inverse Matrix wird durch Pseudo-Inversion erhalten, um nicht durch die Kondition der Quadratur und Nicht-Singularität der Matrix eingeschränkt zu sein.
Eine Ausnahme bildet die spektrale Konditionszahl.
Ein einfacher Algorithmus zur Berechnung der spektralen Konditionszahl in MQL5:
double MatrixCondSpectral(matrix& a)
MQL5 Beispiel:
matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};
Python Beispiel:
import numpy as np