Matrix- und Vektor-Produkte
Matrix- und Vektorproduktberechnungen umfassen:
- Matrix-Multiplikation
- Vektor-Multiplikation
- Berechnung der Kovarianzmatrix
- Berechnung der Kreuzkorrelation von zwei Vektoren
- Berechnung der Faltung von zwei Vektoren
- Berechnung des Korrelationskoeffizienten
Funktion
Aktion
Matrixprodukt von zwei Matrizen.
Generelle Matrix Multiplikation (GeMM)
Quadratische Matrix mit einer ganzen Hochzahl potenzieren
Punktprodukt von zwei Vektoren.
Rückgabe des Kronecker-Produkts von zwei Matrizen, Matrix und Vektor, Vektor und Matrix oder zwei Vektoren.
Inneres Produkt von zwei Matrizen.
Berechnet das äußere Produkt von zwei Matrizen oder zwei Vektoren.
Berechnet den Pearson-Korrelationskoeffizienten (linearer Korrelationskoeffizient).
Berechnet die Kovarianzmatrix.
Berechnung der Kreuzkorrelation von zwei Vektoren.
Liefert die diskrete, lineare Faltung (Convolution) von zwei Vektoren.