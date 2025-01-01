DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Matrizen und VektorenProdukte 

Matrix- und Vektor-Produkte

Matrix- und Vektorproduktberechnungen umfassen:

  • Matrix-Multiplikation
  • Vektor-Multiplikation
  • Berechnung der Kovarianzmatrix
  • Berechnung der Kreuzkorrelation von zwei Vektoren
  • Berechnung der Faltung von zwei Vektoren
  • Berechnung des Korrelationskoeffizienten  

Funktion

Aktion

MatMul

Matrixprodukt von zwei Matrizen.

GeMM

Generelle Matrix Multiplikation (GeMM)

Power

Quadratische Matrix mit einer ganzen Hochzahl potenzieren

Dot

Punktprodukt von zwei Vektoren.

Kron

Rückgabe des Kronecker-Produkts von zwei Matrizen, Matrix und Vektor, Vektor und Matrix oder zwei Vektoren.

Inner

Inneres Produkt von zwei Matrizen.

Outer

Berechnet das äußere Produkt von zwei Matrizen oder zwei Vektoren.

CorrCoef

Berechnet den Pearson-Korrelationskoeffizienten (linearer Korrelationskoeffizient).

Cov

Berechnet die Kovarianzmatrix.

Correlate

Berechnung der Kreuzkorrelation von zwei Vektoren.

Convolve

Liefert die diskrete, lineare Faltung (Convolution) von zwei Vektoren.