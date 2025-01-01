Assign
Kopiert eine Matrix, einen Vektor oder ein Array mit automatischer Typ-Umwandlung.
|
bool matrix::Assign(
Parameter
M, V oder Array
[in] Die Matrix, der Vektor oder das Array, aus dem die Werte kopiert werden.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls — false.
Hinweis
Im Gegensatz zu Copy erlaubt die Methode Assign auch das Kopieren von Arrays. In diesem Fall findet eine automatische Typ-Umwandlung statt, wobei die resultierende Matrix oder der Vektor an die Größe des kopierten Arrays angepasst wird.
Beispiel:
|
//--- Kopieren der Matrizen
Siehe auch