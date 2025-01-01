Activation

Berechnen der Aktivierungsfunktion und zuweisen der Werte dem übergebenen Vektor bzw. Matrix.

bool vector::Activation(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Activation(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation

);





bool matrix::Activation(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parameter

vect_out/matrix_out

[out] Vektor oder Matrix für die berechneten Werte der Aktivierungsfunktion.

activation

[in] Aktivierungsfunktion aus der Enumeration ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] ENUM_MATRIX_AXIS Wert der Enumeration (AXIS_HORZ — horizontale Achse, AXIS_VERT — vertikale Achse).

...

[in] Weitere Parameter, die für einige Aktivierungsfunktionen erforderlich sind. Wenn keine Parameter angegeben werden, werden die Standardwerte verwendet.

Rückgabewert

Liefert bei Erfolg true, ansonsten false.

Weitere Parameter

Einige Aktivierungsfunktionen akzeptieren zusätzliche Parameter. Wenn keine Parameter angegeben sind, werden die Standardwerte verwendet.

AF_ELU (Exponential Linear Unit)

double alpha=1.0



Aktivierungsfunktion: if(x>=0) f(x) = x

else f(x) = alpha * (exp(x)-1)





AF_LINEAR

double alpha=1.0

double beta=0.0



Aktivierungsfunktion: f(x) = alpha*x + beta





AF_LRELU (Leaky REctified Linear Unit)

double alpha=0.3



Aktivierungsfunktion: if(x>=0) f(x)=x

else f(x) = alpha*x





AF_RELU (REctified Linear Unit)

double alpha=0.0

double max_value=0.0

double treshold=0.0



Aktivierungsfunktion: if(alpha==0) f(x) = max(x,0)

else if(x>max_value) f(x) = x

else f(x) = alpha*(x - treshold)





AF_SWISH

double beta=1.0



Aktivierungsfunktion: f(x) = x / (1+exp(-x*beta))





AF_TRELU (Thresholded REctified Linear Unit)

double theta=1.0



Aktivierungsfunktion: if(x>theta) f(x) = x

else f(x) = 0





AF_PRELU (Parametric REctified Linear Unit)

double alpha[] - learned array of coeefficients



Aktivierungsfunktion: if(x[i]>=0) f(x)[i] = x[i]

else f(x)[i] = alpha[i] * x[i]

Hinweis

In künstlichen neuronalen Netzen bestimmt die Aktivierungsfunktion eines Neurons das Ausgangssignal, das durch ein Eingangssignal oder einen Satz von Eingangssignalen definiert ist. Die Wahl der Aktivierungsfunktion hat einen großen Einfluss auf die Leistung des neuronalen Netzes. Verschiedene Modellteile (Schichten) können unterschiedliche Aktivierungsfunktionen verwenden.

Beispiele für die Verwendung zusätzlicher Parameter: