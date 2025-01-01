- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Clip
Limitiert die Elemente einer Matrix/eines Vektors auf einen angegebenen Bereich gültiger Werte.
|
bool matrix::Clip(
Parameter
min_value
[in] Minimalwert.
max_value
[in] Maximalwert.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.
Hinweis
Die Matrix (oder der Vektor) wird am Speicherort verarbeitet. Es werden keine Kopien erstellt. Es werden keine Kopien erstellt.
Beispiel
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};