Clip

Limitiert die Elemente einer Matrix/eines Vektors auf einen angegebenen Bereich gültiger Werte.

bool matrix::Clip(

const double min_value,

const double max_value

);

bool vector::Clip(

const double min_value,

const double max_value

);

Parameter

min_value

[in] Minimalwert.

max_value

[in] Maximalwert.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.

Hinweis

Die Matrix (oder der Vektor) wird am Speicherort verarbeitet. Es werden keine Kopien erstellt. Es werden keine Kopien erstellt.

Beispiel