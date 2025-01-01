DokumentationKategorien
Limitiert die Elemente einer Matrix/eines Vektors auf einen angegebenen Bereich gültiger Werte.

bool matrix::Clip(
  const double  min_value,     // Minimalwert
  const double  max_value      // Maximalwert
   );
bool vector::Clip(
  const double  min_value,     // Minimalwert
  const double  max_value      // Maximalwert
   );

Parameter

min_value

[in]  Minimalwert.

max_value

[in] Maximalwert.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.

Hinweis

Die Matrix (oder der Vektor) wird am Speicherort verarbeitet. Es werden keine Kopien erstellt. Es werden keine Kopien erstellt.

 

Beispiel

   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   bool res=matrix_a.Clip(4,8);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  /*
  matrix_a
  [[4,4,4]
   [4,5,6]
   [7,8,8]
   [8,8,8]]
  */