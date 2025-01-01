Nachschlagewerk MQL5Matrizen und VektorenTransformationenEigVals CholeskyEigEigValsLULUPQRSVD EigVals Berechnung der Eigenwerte einer allgemeinen Matrix. bool matrix::EigVals( vector& eigen_values // Vektor der Eigenwerte ); Parameter eigen_values [out] Vektor der rechten Eigenwerte. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false. Hinweis Der einzige Unterschied zwischen EigVals und Eig besteht darin, dass EigVals keine Eigenvektoren berechnet, sondern nur die Eigenwerte berechnet. Eig LU