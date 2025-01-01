EigVals

Berechnung der Eigenwerte einer allgemeinen Matrix.

bool matrix::EigVals(

vector& eigen_values

);

Parameter

eigen_values

[out] Vektor der rechten Eigenwerte.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, andernfalls false.

Hinweis

Der einzige Unterschied zwischen EigVals und Eig besteht darin, dass EigVals keine Eigenvektoren berechnet, sondern nur die Eigenwerte berechnet.