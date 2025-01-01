Norm
Rückgabe der Matrix- oder Vektornorm.
double vector::Norm(
Parameter
Norm
[in] Art der Norm
Rückgabewert
Matrix- oder Vektornorm
Hinweis
- VECTOR_NORM_INF ist der maximale, absolute Wert unter den Vektorelementen.
- VECTOR_NORM_MINUS_INF ist der minimale, absolute Wert eines Vektors.
- VECTOR_NORM_P ist die P-Norm des Vektors. Wenn norm_p=0 ist, ist dies die Anzahl der Vektorelemente, die nicht Null sind. norm_p=1 ist die Summe der Absolutwerte der Vektorelemente. norm_p=2 ist die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der Werte der Vektorelemente. P-Norm kann negativ sein.
- MATRIX_NORM_FROBENIUS ist die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der Werte der Matrixelemente. Die Frobenius-Norm und die Vektor-P2-Norm sind konsistent.
- MATRIX_NORM_SPECTRAL ist der Maximalwert des Matrixspektrums.
- MATRIX_NORM_NUCLEAR ist die Summe der Singulärwerte der Matrix.
- MATRIX_NORM_INF ist die maximale p1-Norm des Vektors unter den vertikalen Vektoren der Matrix. Die Matrix-Inf-Norm und die Vektor-Inf-Norm sind konsistent.
- MATRIX_NORM_MINUS_INF ist die minimale p1-Norm des Vektors unter den vertikalen Vektoren der Matrix.
- MATRIX_NORM_P1 ist die p1-Norm des maximalen Vektors unter den horizontalen Matrixvektoren.
- MATRIX_NORM_MINUS_P1 ist die p1-Norm des minimalen Vektors unter den horizontalen Matrixvektoren.
- MATRIX_NORM_P2 ist der höchste Singulärwert der Matrix.
- MATRIX_NORM_MINUS_P2 ist der niedrigste Singulärwert einer Matrix.
Ein einfacher Algorithmus zur Berechnung der P-Norm eines Vektors in MQL5:
double VectorNormP(const vector& v,int norm_value)
MQL5 Beispiel:
matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}};
Python Beispiel:
import numpy as np