double VectorNormP(const vector& v,int norm_value)

{

ulong i;

double norm=0.0;

//---

switch(norm_value)

{

case 0 :

for(i=0; i<v.Size(); i++)

if(v[i]!=0)

norm+=1.0;

break;

case 1 :

for(i=0; i<v.Size(); i++)

norm+=MathAbs(v[i]);

break;

case 2 :

for(i=0; i<v.Size(); i++)

norm+=v[i]*v[i];

norm=MathSqrt(norm);

break;

default :

for(i=0; i<v.Size(); i++)

norm+=MathPow(MathAbs(v[i]),norm_value);

norm=MathPow(norm,1.0/norm_value);

}

//---

return(norm);

}