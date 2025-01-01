Rank
Liefert den Rang der Matrix unter Verwendung der Gaußschen Methode.
int Rank()
Rückgabewert
Rang der Matrix.
Hinweis
Der Rang eines Systems von Zeilen (oder Spalten) einer Matrix A mit m Zeilen und n Spalten ist die maximale Anzahl von linear unabhängigen Zeilen (oder Spalten). Mehrere Zeilen (Spalten) heißen linear unabhängig, wenn keine von ihnen linear durch die anderen ausgedrückt werden kann. Der Rang des Zeilensystems ist immer gleich dem Rang des Spaltensystems. Dieser Wert wird als Rang der Matrix bezeichnet.
MQL5 Beispiel:
matrix a=matrix::Eye(4, 4);;
Python Beispiel:
import numpy as np