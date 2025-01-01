TriL

Gibt die Kopie einer Matrix zurück, bei der die Elemente oberhalb der k-ten Diagonale auf Null gesetzt sind. Untere Dreiecksmatrix

matrix matrix::Tril(

const int ndiag=0

);

Parameter

ndiag=0[in] Index der Diagonale: 0 (Standardwert) bezieht sich auf die Hauptdiagonale, ein positiver Wert bezieht sich auf eine obere Diagonale und ein negativer Wert auf eine untere Diagonale.

[in] Diagonale, über der die Elemente auf Null gesetzt werden. ndiag = 0 (Standardeinstellung) ist die Hauptdiagonale, ndiag < 0 ist darunter und ndiag > 0 ist darüber.

Rückgabewert

Array, dessen unteres Dreieck mit Einsen gefüllt ist, während an anderer Stelle Null steht.

MQL5 Beispiel:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriL(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix_c

[[0,0,0]

[4,0,0]

[7,8,0]

[10,11,12]]

*/

Python Beispiel: