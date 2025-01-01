Eye

Eine statische Funktion. Konstruiert eine Matrix einer bestimmten Größe mit Einsen auf der Hauptdiagonalen und Nullen an anderen Stellen. Gibt eine Matrix mit Einsen auf der Diagonale und Nullen an anderen Stellen zurück.

static matrix matrix::Eye(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Parameter

rows

[in] Anzahl der Zeilen in der Ausgabe.

cols

[in] Anzahl der Spalten in der Ausgabe.

ndiag=0

[in] Index der Diagonale: 0 (Standardwert) bezieht sich auf die Hauptdiagonale, ein positiver Wert bezieht sich auf eine obere Diagonale und ein negativer Wert auf eine untere Diagonale.

Rückgabewert

Eine Matrix, in der alle Elemente gleich Null sind, mit Ausnahme der k-ten Diagonale, deren Werte gleich Eins sind.

MQL5 Beispiel:

matrix eye=matrix::Eye(3, 3);

Print("eye =

", eye);



eye=matrix::Eye(4, 4,1);

Print("eye =

", eye);

/*

eye =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

eye =

[[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]

[0,0,0,0]]

*/

Python Beispiel: