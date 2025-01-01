- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Sortieren einer Matrix oder Vektors.
void vector::Sort(
Parameter
axis
[in] Die Achse, nach der sortiert werden soll: 0 ist horizontal, 1 ist vertikal.
func_name
[in] Vergleichsfunktion. Sie können einen der Werte der Enumeration ENUM_SORT_MODE oder Ihre eigene Vergleichsfunktion angeben. Wenn keine Funktion angegeben wird, wird aufsteigend sortiert.
Eine eigene Vergleichsfunktion kann von zwei Typen sein:
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
Hier ist T der Typ der Matrix oder des Vektors, und TContex ist der Typ der "Kontext"-Variablen, die als zusätzlicher Parameter an die Sortiermethode übergeben wird.
context
[in] Zusätzlicher optionaler Parameter, der an eine nutzerdefinierte Sortierfunktion übergeben werden kann.
Rückgabewert
Keiner. Die Sortierung erfolgt innerhalb, d. h. sie wird auf die Daten der Matrix/des Vektors angewendet, für die die Sortiermethode aufgerufen wird.
Beispiel
//+------------------------------------------------------------------+