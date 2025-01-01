Sort

Sortieren einer Matrix oder Vektors.

void vector::Sort(

func_name compare_func=NULL,

T context

);



void matrix::Sort(

func_name compare_func=NULL

T context

);



void matrix::Sort(

const int axis,

func_name compare_func=NULL

T context

);

Parameter

axis

[in] Die Achse, nach der sortiert werden soll: 0 ist horizontal, 1 ist vertikal.

func_name

[in] Vergleichsfunktion. Sie können einen der Werte der Enumeration ENUM_SORT_MODE oder Ihre eigene Vergleichsfunktion angeben. Wenn keine Funktion angegeben wird, wird aufsteigend sortiert.



Eine eigene Vergleichsfunktion kann von zwei Typen sein:

int comparator(T x1,T x2)

int comparator(T x1,T x2,TContext context)

Hier ist T der Typ der Matrix oder des Vektors, und TContex ist der Typ der "Kontext"-Variablen, die als zusätzlicher Parameter an die Sortiermethode übergeben wird.

context

[in] Zusätzlicher optionaler Parameter, der an eine nutzerdefinierte Sortierfunktion übergeben werden kann.

Rückgabewert

Keiner. Die Sortierung erfolgt innerhalb, d. h. sie wird auf die Daten der Matrix/des Vektors angewendet, für die die Sortiermethode aufgerufen wird.

Beispiel