Kron
Rückgabe des Kronecker-Produkts von zwei Matrizen, Matrix und Vektor, Vektor und Matrix oder zwei Vektoren.
|
matrix matrix::Kron(
Parameter
b
[in] zweite Matrix.
Rückgabewert
Matrix.
Hinweis
Das Kronecker-Produkt wird auch als Blockmatrix-Multiplikation bezeichnet.
Ein einfacher Algorithmus für das Kronecker-Produkt für zwei Matrizen in MQL5:
|
matrix MatrixKronecker(const matrix& matrix_a,const matrix& matrix_b)
MQL5 Beispiel:
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6}};
Python Beispiel:
|
import numpy as np