CopyRates

Gibt die historischen Zeitreihendaten der Struktur MqlRates der angegebenen Symbolperiodenlänge in der angegebenen Menge in eine Matrix oder einen Vektor zurück. Die Elemente werden von der Gegenwart in die Vergangenheit gereiht und das heißt, dass die Startposition 0 gleich der aktuellen Bar ist.

Die Daten werden so kopiert, dass das älteste Element an den Anfang der Matrix oder des Vektors gesetzt wird. Es gibt drei Funktionsmöglichkeiten.

Zugriff über die Anfangsposition und die Anzahl der gewünschten Elemente

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

ulong start,

ulong count

);

Zugriff mit Anfangsdatum und der Anzahl der benötigten Elemente

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

ulong count

);

Zugriff mit Anfangs- und Endzeitpunkt des gewünschten Zeitraums

bool matrix::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

datetime to

);

Vektor-Methoden

Zugriff über die Anfangsposition und die Anzahl der gewünschten Elemente

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

ulong start,

ulong count

);

Zugriff mit Anfangsdatum und der Anzahl der benötigten Elemente

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

ulong count

);

Zugriff mit Anfangs- und Endzeitpunkt des gewünschten Zeitraums

bool vector::CopyRates(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ulong rates_mask,

datetime from,

datetime to

);

Parameter

symbol

[in] Symbolname

period

[in] Zeitrahmen.

rates_mask

[in] Kombination der Flags aus der Enumeration ENUM_COPY_RATES, die den Typ der angeforderten Zeitreihe angeben. Beim Kopieren in einen Vektor kann nur ein Wert aus der Enumeration ENUM_COPY_RATES angegeben werden, andernfalls tritt ein Fehler auf.<Segment 1412>

Rstart

[in] Index des ersten zu kopierenden Elements.

count

[in] Anzahl der zu kopierenden Elemente.

from

[in] Zeit des Balkens des ersten Elements.

ändert auf

[in] Zeit des Balkens des letzten Elements.

Rückgabewert

Rückgabe von true bei Erfolg, sonst false im Falle eines Fehlers.

Hinweis

Wenn das Intervall der angeforderten Daten komplett außerhalb der auf dem Server verfügbaren Daten liegt, dann liefert die Funktion false. Wenn die Daten außerhalb von TERMINAL_MAXBARS (maximale Anzahl von Balken im Chart) angefordert werden, gibt die Funktion ebenfalls falsezurück.

Wenn Daten von einem EA oder einem Skript angefordert werden, wird ein Download vom Server initiiert, wenn das Terminal die entsprechenden Daten nicht lokal hat, oder die Konstruktion der notwendigen Zeitreihen beginnt, wenn die Daten aus der lokalen Historie konstruiert werden können, aber noch nicht bereit sind. Die Funktion gibt die Menge zurück, die bis zum Ablauf der Zeitüberschreitung zur Verfügung stehen wird, der Download der Historie wird jedoch fortgesetzt, und die Funktion gibt bei der nächsten ähnlichen Anforderung weitere Daten zurück.

Bei der Abfrage von Daten nach dem Startdatum und der Anzahl der erforderlichen Elemente werden nur Daten zurückgegeben, deren Datum kleiner (vor) oder gleich dem angegebenen Datum ist. Das Intervall wird auf eine Sekunde genau festgelegt und berücksichtigt. Mit anderen Worten: Das Eröffnungsdatum eines jeden Balkens, für den der Wert zurückgegeben wird (Volumen, Spread, Open, High, Low, Close oder Time), ist immer gleich oder kleiner als das angegebene Datum.

Wenn Daten in einem bestimmten Datumsbereich angefordert werden, werden nur Daten zurückgegeben, die in das angeforderte Intervall fallen. Das Intervall wird auf eine Sekunde genau festgelegt und berücksichtigt. Mit anderen Worten, die Eröffnungszeit eines jeden Balkens, für den der Wert zurückgegeben wird (Volumen, Spread, Indikatorpufferwert, Open, High, Low, Close oder Time), liegt immer im angeforderten Intervall.

Wenn zum Beispiel der aktuelle Wochentag Samstag ist, gibt die Funktion 0 zurück, wenn versucht wird, die Daten des wöchentlichen Zeitrahmens zu kopieren und start_time=Last_Tuesday und stop_time=Last_Friday einstellt wurde, weil die Eröffnungszeit auf dem wöchentlichen Zeitrahmen immer auf den Sonntag fällt, aber kein einziger Balken einer Woche in den angegebenen Bereich fällt.

Wenn Sie einen Wert für den aktuellen, noch unvollständigen Balken benötigen, können Sie die erste Aufrufform mit der Angabe von start_pos=0 und count=1 verwenden.

ENUM_COPY_RATES

Die Enumeration ENUM_COPY_RATES enthält die Flags zur Angabe des Datentyps, der an die Matrix oder das Array übergeben werden soll. Die Flag-Kombination ermöglicht es, mehrere Zeitreihen aus der Historie in einer Anfrage zu erhalten. Die Reihenfolge der Zeilen in der Matrix entspricht der Reihenfolge der Werte in der Enumeration ENUM_COPY_RATES. Mit anderen Worten: Die Zeile mit den hohen Daten wird in der Matrix immer höher stehen als die Zeile mit den niedrigen Daten.

ID Wert Beschreibung COPY_RATES_OPEN 1 Zeitreihe der Eröffnungspreise COPY_RATES_HIGH 2 Zeitreihe der Hochs COPY_RATES_LOW 4 Zeitreihe der Tiefs COPY_RATES_CLOSE 8 Zeitreihe der Schlusskurse COPY_RATES_TIME 16 Zeitreihe (Bar open time) Die Ermittlung der Zeit eines Vektors vom Typ float und der Matrix (vectord und matrixf) führt zu Verlusten von ~100 Sekunden, da bei float die Genauigkeit stark eingeschränkt ist und ganze Zahlen größer als 1<<24 in float nicht genau dargestellt werden können. COPY_RATES_VOLUME_TICK 32 Tick Volumina COPY_RATES_VOLUME_REAL 64 Handelsvolumina COPY_RATES_SPREAD 128 Spreads Kombination COPY_RATES_OHLC 15 Zeitreihen von Open, High, Low, Close COPY_RATES_OHLCT 31 Zeitreihen von Open, High, Low, Close, Time Anordnung der Daten COPY_RATES_VERTICAL 32768 Die Reihen werden entlang der vertikalen Achse in die Matrix kopiert. Die erhaltenen Reihenwerte werden in der Matrix vertikal angeordnet, d. h. die ältesten Daten stehen in der ersten Zeile, während die jüngsten Daten in der letzten Matrixzeile stehen. Beim standardmäßigen Kopieren werden die Datenreihen in eine Matrix entlang der horizontalen Achse eingefügt. Dies Flag ist nur beim Kopieren in eine Matrix anwendbar.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Abruf der Kurse in die Matrix

matrix matrix_rates;

if(matrix_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLCT, 1, 10))

Print("matrix rates:

", matrix_rates);

else

Print("matrix_rates.CopyRates failed. Fehlernummer ", GetLastError());

//--- check

MqlRates mql_rates[];

if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1, 10, mql_rates)>0)

{

Print("mql_rates array:");

ArrayPrint(mql_rates);

}

else

Print("CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT,1, 10, mql_rates). Fehlernummer ", GetLastError());

//--- Abruf der Kurse in den Vektor = ungültiger Aufruf

vector vector_rates;

if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_OHLC, 1, 15))

Print("vector_rates COPY_RATES_OHLC:

", vector_rates);

else

Print("vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Fehlernummer ", GetLastError());

//--- Abruf der Schlusskurse in den Vektor

if(vector_rates.CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENT, COPY_RATES_CLOSE, 1, 15))

Print("vector_rates COPY_RATES_CLOSE:

", vector_rates);

else

Print("vector_rates.CopyRates failed. Fehlernummer ", GetLastError());

};

/*

matrix rates:

[[0.99686,0.99638,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99698,0.99758,0.99581,0.9952800000000001]

[0.99708,0.99643,0.99591,0.9955000000000001,0.99652,0.99795,0.99865,0.99764,0.99604,0.9957]

[0.9961100000000001,0.99491,0.99426,0.99441,0.99448,0.99494,0.9964499999999999,0.99472,0.9936,0.9922]

[0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]

[1662436800,1662440400,1662444000,1662447600,1662451200,1662454800,1662458400,1662462000,1662465600,1662469200]]

mql_rates array:

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2022.09.06 04:00:00 0.99686 0.99708 0.99611 0.99641 4463 0 0

[1] 2022.09.06 05:00:00 0.99638 0.99643 0.99491 0.99588 4519 0 0

[2] 2022.09.06 06:00:00 0.99588 0.99591 0.99426 0.99441 3060 0 0

[3] 2022.09.06 07:00:00 0.99441 0.99550 0.99441 0.99464 3867 0 0

[4] 2022.09.06 08:00:00 0.99464 0.99652 0.99448 0.99594 5280 0 0

[5] 2022.09.06 09:00:00 0.99594 0.99795 0.99494 0.99697 7227 0 0

[6] 2022.09.06 10:00:00 0.99698 0.99865 0.99645 0.99758 10130 0 0

[7] 2022.09.06 11:00:00 0.99758 0.99764 0.99472 0.99581 7012 0 0

[8] 2022.09.06 12:00:00 0.99581 0.99604 0.99360 0.99528 6166 0 0

[9] 2022.09.06 13:00:00 0.99528 0.99570 0.99220 0.99259 6950 0 0

vector_rates.CopyRates COPY_RATES_OHLC failed. Error 4003

vector_rates COPY_RATES_CLOSE:

[0.9931,0.99293,0.99417,0.99504,0.9968399999999999,0.99641,0.99588,0.99441,0.99464,0.99594,0.99697,0.99758,0.99581,0.9952800000000001,0.99259]

*/

Siehe auch

Zugang zu Zeitreihen und Daten der Indikatoren, CopyRates