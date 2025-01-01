DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Matrizen und VektorenManipulation 

Manipulation von Matrizen und Vektoren

Dies sind Methoden für grundlegende Matrixoperationen: Füllen, Kopieren, einen Teil einer Matrix erhalten, Transponieren, Aufteilen und Sortieren.

Außerdem gibt es mehrere Methoden für Operationen mit Matrixzeilen und -spalten.

Funktion

Aktion

HasNan

Rückgabe einer Zahl mit dem Wert NaN in einer Matrix/einem Vektor.

ReplaceNan

Ersetze NaN-Werte in einer Matrix/einem Vektor durch den angegebenen Wert und gib die Anzahl der ersetzten Elemente zurück.

Transpose

Umkehrung oder Permutation der Achsen einer Matrix; gibt die geänderte Matrix zurück.

TransposeConjugate

Transponieren einer komplexen Matrix mit Konjugation. Kehren Sie die Achsen einer Matrix um oder permutieren Sie sie, indem Sie das Vorzeichen eines imaginären Teils einer komplexen Zahl ändern, und geben Sie die modifizierte Matrix zurück.

TriL

Gibt die Kopie einer Matrix zurück, bei der die Elemente oberhalb der k-ten Diagonale auf Null gesetzt sind. Untere Dreiecksmatrix.

TriU

Gibt die Kopie einer Matrix zurück, bei der die Elemente unterhalb der k-ten Diagonale auf Null gesetzt sind. Obere Dreiecksmatrix.

Diag

Eine Diagonale extrahieren oder eine Diagonalmatrix konstruieren.

Row

Gibt einen Zeilenvektor zurück. Schreibt einen Vektor in die angegebene Zeile.

Col

Gibt einen Spaltenvektor zurück. Schreibt einen Vektor in die angegebene Spalte.

Copy

Gibt eine Kopie der gegebenen Matrix oder des gegebenen Vektors zurück.

Concat

Verketten von 2 Submatrizen zu einer Matrix. Verketten von 2 Vektoren zu einem Vektor.

Compare

Vergleich der Elemente von zwei Matrizen oder Vektoren mit der angegebenen Präzision.

CompareByDigits

Vergleicht die Elemente zweier Matrizen oder Vektoren mit der Genauigkeit von signifikanten Dezimalstellen.

Flat

Ermöglicht die Adressierung eines Matrixelements über einen Index anstelle von zwei.

Clip

Limit der Elemente einer Matrix/eines Vektors in einen angegebenen Bereich gültiger Werte.

Reshape

Ändern der Form einer Matrix, ohne ihre Daten zu ändern.

Resize

Rückgabe einer neuen Matrix mit geänderter Form und Größe.

SwapRows

Vertauschen der Zeilen in einer Matrix.

SwapCols

Vertauschen der Spalten in einer Matrix.

Split

Aufteilen einer Matrix in mehrere Submatrizen.

Hsplit

Teilt eine Matrix vertikal in mehrere Submatrizen auf. Das Gleiche wie Split mit axis=0.

Vsplit

Teilt eine Matrix vertikal in mehrere Submatrizen auf. Das Gleiche wie Split mit axis=1.

ArgSort

Indirektes Sortieren einer Matrix oder Vektors.

Sort

Sortieren einer Matrix oder Vektors.