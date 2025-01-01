- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Manipulation von Matrizen und Vektoren
Dies sind Methoden für grundlegende Matrixoperationen: Füllen, Kopieren, einen Teil einer Matrix erhalten, Transponieren, Aufteilen und Sortieren.
Außerdem gibt es mehrere Methoden für Operationen mit Matrixzeilen und -spalten.
Funktion
Aktion
Rückgabe einer Zahl mit dem Wert NaN in einer Matrix/einem Vektor.
Ersetze NaN-Werte in einer Matrix/einem Vektor durch den angegebenen Wert und gib die Anzahl der ersetzten Elemente zurück.
Umkehrung oder Permutation der Achsen einer Matrix; gibt die geänderte Matrix zurück.
Transponieren einer komplexen Matrix mit Konjugation. Kehren Sie die Achsen einer Matrix um oder permutieren Sie sie, indem Sie das Vorzeichen eines imaginären Teils einer komplexen Zahl ändern, und geben Sie die modifizierte Matrix zurück.
Gibt die Kopie einer Matrix zurück, bei der die Elemente oberhalb der k-ten Diagonale auf Null gesetzt sind. Untere Dreiecksmatrix.
Gibt die Kopie einer Matrix zurück, bei der die Elemente unterhalb der k-ten Diagonale auf Null gesetzt sind. Obere Dreiecksmatrix.
Eine Diagonale extrahieren oder eine Diagonalmatrix konstruieren.
Gibt einen Zeilenvektor zurück. Schreibt einen Vektor in die angegebene Zeile.
Gibt einen Spaltenvektor zurück. Schreibt einen Vektor in die angegebene Spalte.
Gibt eine Kopie der gegebenen Matrix oder des gegebenen Vektors zurück.
Verketten von 2 Submatrizen zu einer Matrix. Verketten von 2 Vektoren zu einem Vektor.
Vergleich der Elemente von zwei Matrizen oder Vektoren mit der angegebenen Präzision.
Vergleicht die Elemente zweier Matrizen oder Vektoren mit der Genauigkeit von signifikanten Dezimalstellen.
Ermöglicht die Adressierung eines Matrixelements über einen Index anstelle von zwei.
Limit der Elemente einer Matrix/eines Vektors in einen angegebenen Bereich gültiger Werte.
Ändern der Form einer Matrix, ohne ihre Daten zu ändern.
Rückgabe einer neuen Matrix mit geänderter Form und Größe.
Vertauschen der Zeilen in einer Matrix.
Vertauschen der Spalten in einer Matrix.
Aufteilen einer Matrix in mehrere Submatrizen.
Teilt eine Matrix vertikal in mehrere Submatrizen auf. Das Gleiche wie Split mit axis=0.
Teilt eine Matrix vertikal in mehrere Submatrizen auf. Das Gleiche wie Split mit axis=1.
Indirektes Sortieren einer Matrix oder Vektors.
Sortieren einer Matrix oder Vektors.