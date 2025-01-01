- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Row
Gibt einen Zeilenvektor zurück. Schreibt einen Vektor in die angegebene Zeile.
|
vector matrix::Row(
Parameter
nrow
[in] Zeilennummer.
Rückgabewert
Vektor.
Hinweis
Auch für nicht allozierte Matrizen (die keine Dimensionen haben) kann eine Zeile festgelegt werden. In diesem Fall wird eine Nullmatrix mit der Größe des Vektors Größe x Zeilennummer+1 erstellt, woraufhin die Werte der Vektorelemente in die entsprechende Zeile eingefügt werden. Wird die Zeile auf eine bereits existierende Matrix gesetzt, ändern sich die Matrixdimensionen nicht und die Werte der Matrixelemente außerhalb des Zeilenvektors ändern sich nicht.
Beispiel
|
vector v1={1,2,3};