Gibt einen Zeilenvektor zurück. Schreibt einen Vektor in die angegebene Zeile.

vector matrix::Row(

const ulong nrow

);



void matrix::Row(

const vector v,

const ulong nrow

);



Parameter

nrow

[in] Zeilennummer.

Rückgabewert

Vektor.

Hinweis

Auch für nicht allozierte Matrizen (die keine Dimensionen haben) kann eine Zeile festgelegt werden. In diesem Fall wird eine Nullmatrix mit der Größe des Vektors Größe x Zeilennummer+1 erstellt, woraufhin die Werte der Vektorelemente in die entsprechende Zeile eingefügt werden. Wird die Zeile auf eine bereits existierende Matrix gesetzt, ändern sich die Matrixdimensionen nicht und die Werte der Matrixelemente außerhalb des Zeilenvektors ändern sich nicht.

Beispiel