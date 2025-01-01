Std
Gibt die Standardabweichung der Werte von Matrix-/Vektor-Elementen oder von Elementen entlang der angegebenen Achse zurück.
double vector::Std();
Parameter
axis
[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.
ddof
[in] “Delta Degrees of Freedom” (Anzahl der Freiheitsgrade): Der in der Berechnung verwendete Divisor ist N - ddof, wobei N die Anzahl der Elemente darstellt. Standardmäßig ist ddof gleich Null.
Rückgabewert
Standard_deviation: Skalar oder Vektor.
Hinweis
Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel des Durchschnitts der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert, d. h. std = sqrt(mean(x)), wobei x = abs(a - a.mean())**2.
Die durchschnittliche quadratische Abweichung wird typischerweise berechnet als x.sum() / (N - ddof), wobei N = len(x).
Der Ausdruck mit ddof=0 wird manchmal als „Standardabweichung der Grundgesamtheit“ bezeichnet. Wenn ddof>0 (meist 1), wird die resultierende Größe manchmal als „Stichprobenstandardabweichung“ bezeichnet.
Beispiel
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};