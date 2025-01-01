- HasNan
ArgSort
Indirektes Sortieren einer Matrix oder Vektors.
|
vector vector::Sort(
Parameter
axis
[in] Die Achse, nach der sortiert werden soll: 0 ist horizontal, 1 ist vertikal.
func_name
[in] Vergleichsfunktion. Sie können einen der Werte der Enumeration ENUM_SORT_MODE oder Ihre eigene Vergleichsfunktion angeben. Wenn keine Funktion angegeben wird, wird aufsteigend sortiert.
Eine eigene Vergleichsfunktion kann von zwei Typen sein:
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
Hier ist T der Typ der Matrix oder des Vektors, und TContex ist der Typ der "Kontext"-Variablen, die als zusätzlicher Parameter an die Sortiermethode übergeben wird.
context
[in] Zusätzlicher optionaler Parameter, der an eine nutzerdefinierte Sortierfunktion übergeben werden kann.
Rückgabewert
Vektor oder Matrix mit den Indizes der sortierten Elemente. Das Ergebnis [4,2,0,1,3] bedeutet zum Beispiel, dass an der Position Null ein Element mit dem Index 4 stehen sollte, an der Position Eins ein Element mit dem Index 2 usw.