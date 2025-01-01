DokumentationKategorien
Quantile

Rückgabe des angegebenen Quantils der Werte von Matrix-/Vektorelementen oder Elementen entlang der angegebenen Achse zurück.

double vector::Quantile(
  const double quantile      // Quantil
   );
 
double matrix::Quantile(
  const double quantile      // Quantil
   );
 
vector matrix::Quantile(
  const double quantile,     // Quantil
  const int    axis          // Achse
   );

Parameter

quantil

[in]  Zu berechnendes Quantil, das zwischen 0 und 1 einschließlich liegen muss.

axis

[in]  Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.

Rückgabewert

Quantil: Skalar oder Vektor.

Hinweis

Der Parameter "quantile" nimmt Werte im Bereich [0, 1] an. Zur Berechnung der Quantile wird ein linearer Algorithmus verwendet. Für die korrekte Berechnung der Quantile muss die Folge sortiert sein.

Beispiel

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,0);
   vectorf rows_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,1);
   float matrix_quantile=matrix_a.Quantile(0.5);
 
   Print("cols_quantile ",cols_quantile);
   Print("rows_quantile ",rows_quantile);
   Print("quantile value  ",matrix_quantile);
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_quantile [5.5,6.5,7.5]
   rows_quantile [2,5,8,11]
   quantile value  6.5
   */
   