Quantile
Rückgabe des angegebenen Quantils der Werte von Matrix-/Vektorelementen oder Elementen entlang der angegebenen Achse zurück.
|
double vector::Quantile(
Parameter
quantil
[in] Zu berechnendes Quantil, das zwischen 0 und 1 einschließlich liegen muss.
axis
[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.
Rückgabewert
Quantil: Skalar oder Vektor.
Hinweis
Der Parameter "quantile" nimmt Werte im Bereich [0, 1] an. Zur Berechnung der Quantile wird ein linearer Algorithmus verwendet. Für die korrekte Berechnung der Quantile muss die Folge sortiert sein.
Beispiel
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};