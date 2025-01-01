Quantile

Rückgabe des angegebenen Quantils der Werte von Matrix-/Vektorelementen oder Elementen entlang der angegebenen Achse zurück.

double vector::Quantile(

const double quantile

);



double matrix::Quantile(

const double quantile

);



vector matrix::Quantile(

const double quantile,

const int axis

);

Parameter

quantil

[in] Zu berechnendes Quantil, das zwischen 0 und 1 einschließlich liegen muss.

axis

[in] Achse. 0 — horizontale Achse, 1 — vertikale Achse.

Rückgabewert

Quantil: Skalar oder Vektor.

Hinweis

Der Parameter "quantile" nimmt Werte im Bereich [0, 1] an. Zur Berechnung der Quantile wird ein linearer Algorithmus verwendet. Für die korrekte Berechnung der Quantile muss die Folge sortiert sein.

Beispiel